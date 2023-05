Miley Cyrus over niet willen touren: ‘Ik wil gewoon niet slapen in een rijdende bus’

Miley Cyrus is serieus over haar wens om voorlopig niet meer te toeren. Dat heeft niets met haar fans te maken, zo verduidelijkt ze woensdag op sociale media nadat ze hier eerder over sprak in een interview met de Britse editie van Vogue . De 30-jarige superster: ,,Ik wil gewoon niet slapen in een rijdende bus.”

Ze gaf in Vogue aan liever voor kleine zalen te staan, dan voor honderdduizenden mensen. ,,Er is geen verbinding. Er is geen veiligheid.” Nu verduidelijkt ze dat ze nog altijd graag voor fans optreedt. ‘Ik voel me meer dan ooit verbonden met mijn fans. Wanneer ik win, winnen WIJ. Zelfs als ik ze niet elke avond persoonlijk zie tijdens een concert, voel ik mijn fans diep in mijn hart.’

Ze vervolgt: ‘Ik ben voortdurend bezig met het creëren en innoveren van manieren om verbonden te blijven met het publiek dat ik liefheb, zonder mijn eigen essentiële behoeften op te offeren.’ Want, stelt ze: ‘Ik wil gewoon niet slapen in een rijdende bus. Het is op dit moment niet het beste voor mij, en als je mijn carrière hebt gevolgd, weet je dat ik altijd verander en mijn gevoel daarover ook kan veranderen.’



Ze benadrukt wel te hebben genoten van eerdere concerten. ‘Optreden voor jullie waren de beste dagen van mijn leven en we zullen samen deze reis voortzetten, zoals we bijna twee decennia hebben gedaan. Dit heeft niets te maken met een gebrek aan waardering voor de fans.’

Sinds haar laatste wereldtournee heeft de zangeres alleen kleine tournees gedaan. Zo gaf ze in 2015 acht shows in de Verenigde Staten en Canada en stond ze in 2019 zeven keer in Europa. Vorig jaar gaf ze vijf concerten, waarvan vier in Zuid-Amerika.

