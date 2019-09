Miley Cyrus verbaast wereld met Pink Floyd-cover in leren outfit: 'Van mijn depressie genezen’

Miljoen kijkers zien 'Beste Zanger' Ruben (21) hele uitzending huilen: 'Kan iemand hem kapotknuf­fe­len?’

16:44 Singer-songwriter Ruben Annink (21) heeft zich gisteravond bij AVROTROS-programma Beste Zangers van zijn meest kwetsbare kant laten zien. De Amsterdammer werd voor het oog van 1,1 miljoen kijkers overmand door emoties door met name de optredens van Floor Jansen en Rolf Sanchez. De NPO1-show is al weken een groot succes en eindigde ook gisteren als derde best bekeken programma van de dag.