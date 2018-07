Miley Cyrus verwijdert alles van Instagram

Fans speculeren over het waarom van deze actie. Meest waarschijnlijke scenario is dat de zangeres nu snel met nieuwe muziek op de proppen zal komen. Eerder deze maand kwamen al berichten naar buiten dat Cyrus in de studio zit om een nieuw album op te nemen.

,,Een nieuw album ligt in het verschiet voor Miley", zei een bron toen tegen Us Weekly. ,,Ze is sinds afgelopen week in New York en werkt officieel aan nieuwe muziek." Ze gebruikt dezelfde studio als Lady Gaga en werkt tot diep in de nacht door. Berichten over een mogelijke samenwerking met Lady Gaga zijn nog niet bevestigd.