Miljoen kijkers voor DNA Singers met emotionele Ben Cramer: ‘Ach, papa’

Ziekte van MS

Cramer vertelde vol trots hoe Shanna is opgegroeid met muziek, maar werd ook even emotioneel toen presentator Art Rooijakkers vroeg naar de single Dochter, ik wil even met je praten, die ze samen hebben opgenomen. ,,Dat mag best wel gezegd worden: mijn dochter heeft helaas de ziekte van MS”, begon Cramer. Maar het lukte hem niet om zijn verhaal af te maken omdat de tranen in zijn ogen opwelden.



,,Ach, papa”, reageerde Shanna, die het stokje vervolgens van hem overnam. ,,Dat houdt in dat mijn benen het af en toe niet zo goed doen. Daarom liep ik ook misschien een beetje moeilijk af en op. Dus ja, helaas kan ik niet meer zoals ik eerder heb gedaan in musicals en shows dansen. Gelukkig kan ik nog steeds wel zingen. Dus daar ben ik heel blij mee, om dat samen en graag met mijn vader te doen”, besloot ze.