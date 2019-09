Miljoen kijkers zien 'Beste Zanger' Ruben (21) hele uitzending huilen: 'Kan iemand hem kapotknuffelen?’

Eerste slachtof­fer tv-oor­log: RTL ziet kijkers Dancing With the Stars verdampen

11:58 RTL 4 is het eerste slachtoffer in de tv-oorlog in het weekend. De zender zag in de strijd om de zaterdagavondkijker slechts 571.000 kijkers overblijven voor Dancing with the Stars. Dat zijn er zo’n 230.000 minder dan vorige week. Het programma valt daarmee uit de top tien van best bekeken programma’s, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.