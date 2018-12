Miljoen mensen zien felle John Williams weigerende klusvader Thore ompraten

kijkcijfersRuim een miljoen mensen zagen gisteravond hoe presentator John Williams met stevige woorden een verbouwings- én huwelijkscrisis wist af te wenden in Help, mijn man is klusser . De boze deelnemer Thore gooide tegen het einde van de RTL4-show de deur dicht voor de tv-ploeg, maar ontdooide toen een felle Williams over zijn kinderen begon.

Een paleisje, dat moest het ‘klushuis’ worden dat Patricia (37) en haar man Thore (33) drie jaar geleden kochten in Smilde. Thore - nota bene rietdekker van beroep - sloopte een deel van het dak, maar deed vervolgens weinig meer. Ook de rest van het huis was allesbehalve af; de gaten zaten in de muur, buizen hingen los en het was vrijwel overal koud.



Patricia en Thore sliepen jarenlang in een van de weinige verwarmde kamers. Hun zoontjes lagen daar noodgedwongen ook; op matrasjes, op de grond. Moeder Patricia had een dubbel gevoel bij de situatie. Er was medelijden met Thore. Hij kon naar eigen zeggen vaak niet klussen, omdat hij slopende pijn had aan zijn knieën. Om dezelfde reden werd hij deels arbeidsongeschikt verklaard.



Tegelijkertijd twijfelde Patricia aan het bestaan van die pijn. Baalde ze van Thores laconieke houding. Maar ze was vooral ongerust over haar kinderen. Een halfjaar voor de opnames pakte ze daarom haar koffers. Echt weggaan deed ze uiteindelijk niet. Het verdriet in de ogen van haar kinderen leek namelijk ineens haar schuld, voelde ze. En dat kon ze niet aan.

Gemanipuleerd

Achteraf gezien was Patricia misschien te soft. Thore leek te denken dat de crisis achter de rug was. Pas toen ze hem er tijdens de opnames aan herinnerde dat ze nog steeds met één been buiten de deur stond, ging hij fanatiek klussen. Tot een van de laatste dagen. Ineens waren John Williams en zijn team niet meer welkom.



Thore voelde zich gemanipuleerd. De klussers van het programma vroegen hem allerlei zaken te klaren, maar gaven hem voor zijn gevoel niet het juiste gereedschap. Daardoor had hij sommige dingen niet op tijd af en stond hij voor paal. En daar paste hij voor. Maar Williams gaf niet op.



,,Ik zal je even uit een droom halen’’, sprak hij streng. ,,Jij bent niet belangrijk genoeg voor waarom we hier zijn. Jij en ik tellen niet mee. Die twee kids, die tellen. Als er geen kids waren geweest, was ik misschien niet eens geweest hier. Dan had ik gezegd, jongens, het zijn twee volwassen mensen, (...) het is een zooitje, het zal wel. Maar het moét af.’’



Toen Thore vervolgens wederom werd geconfronteerd met het verdriet van zijn vrouw, liet hij de camera’s en klussers toch weer toe. Het huis werd opgeknapt en de kinderen kregen hun eigen kamers. John zei van harte te hopen dat Thore zelf de laatste dingen afrondt. ,,Ik hoop dat je er het positieve van inziet’’, besloot hij, wijzend naar de kinderen. ,,Want dit zijn de hoofdrolspelers.’’

