Miljoen mensen zien 'topwijf' Loiza Lamers over geslachtsoperatie praten

,,Ik ben echt meerdere malen in elkaar geslagen of met een stok bewerkt", vertelde ze geëmotioneerd voor het oog van ruim een miljoen kijkers. ,,Ik ben er altijd heel makkelijk overheen gestapt, zo van: Ik ben wie ik ben, maar als ik erover praat, is dat heel moeilijk.''



Eraan terugdenken is voor haar zelfs zo heftig, dat ze geen kinderen wil. ,,Als ik de blik in mijn ouders ogen zie, dan breekt mijn eigen hart. Ik kon de klappen aan, maar dat de pesters via mij mijn ouders zo'n pijn deden; dat zal ik nooit meer vergeten.''



Op Twitter regent het sinds de uitzending reacties van kijkers die Loiza, die in 2015 als eerste transgender Holland's Next Top Model won, bewonderen. Zo wordt ze een 'prachtig, stoer mens' genoemd.



Presentator Peter van der Vorst sloot zijn show af door één van Loiza's meisjesdromen te laten uitkomen. Het blonde model werd in een spierwitte strapless trouwjurk gehesen. ,,Waar is die vent? Ik wil volgende week trouwen!'', reageerde ze uitgelaten.