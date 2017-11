Miljoenen kijkers zien Nederlandse Spice Girls bij Linda de Mol

Elke week blikt Linda de Mol in haar tv-programma Oh Wat Een Jaar terug op een specifiek jaartal. 1996 was gisteren aan de beurt, dus waren er vragen over de Tamagotchi en werd de gabberscene besproken. Maar wat uiteraard ook niet kon ontbreken, was de doorbraak van de Spice Girls. In dat jaar schoten de verkoopcijfers namelijk door het dak voor de vijf meiden uit het Verenigd Koninkrijk. Met hun nummer Wannabe waren ze in een klap wereldberoemd.



De vijf Nederlandse BN'ers gingen de uitdaging aan om in de voetsporen te treden van de legendarische meidengroep. Ondanks het feit dat ze niet allemaal bekend staan om hun zangkwaliteiten, gaf het vijftal een show weg waarbij ze volledig getransformeerd waren tot Ginger, Baby, Scary, Posh en Sporty Spice.



Kijkers konden de show van de vijf Nederlandse Spice Girls waarderen. Hoewel niet elke noot die ze zongen raak was, speelden ze goed in op het sentiment. ,,Nu heb ik de hele avond dat nummer in mijn hoofd'', was een 'klacht'. Maar ook wordt het idee van een musical geopperd over de meidengroep, waarbij we in Nederland dan niet hoeven te zoeken naar vijf nieuwe meiden.



Oh Wat Een Jaar werd door 2,1 miljoen kijkers bekeken en staat daarmee op de tweede plek in de kijkcijfers van Stichting KijkOnderzoek. De intocht van Sinterklaas (2,2 miljoen) was het best bekeken programma. Het Achtuurjournaal sluit met 1,6 miljoen nieuwsgierigen de top 3 af.