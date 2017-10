Miljoenenjachtkandidaat Krijn wint 1,1 miljoen en vraagt vriendin ten huwelijk

VideoDe een-na-laatste uitzending van dit seizoen van Miljoenenjacht is een memorabele geworden. Kandidaat Krijn won vanavond in het spelletjesprogramma van Linda de Mol maar liefst 1,1 miljoen euro. Als klap op de vuurpijl vroeg hij zijn vriendin Benita, die thuis zat, in de uitzending ten huwelijk. ,,Zeg maar eens 'nee' tegen een miljonair!'', concludeerde een uitgelaten De Mol.

Krijn is al 20 jaar samen met Benita. Ze wonen in Almere met hun twee dochters, voor wie de kersverse miljonair graag een manege wil kopen, inclusief paarden. ,,Als ik in mijn eentje had gespeeld, had ik doorgegaan. Maar nu doe ik het voor de kinderen!'', riep de gelukkige winnaar toen hij een 'deal' met de bank sloot. De Mol kon niets meer uitroepen dan 'wat mooi, wat mooi!'

Na het winnen van de gigantische prijs richtte Krijn zich tot zijn vriendin, die niet in de studio aanwezig was. ,,Op zich gaat het al goed, maar nu kunnen we onze dromen en die van de kinderen verwezenlijken. Dat moeten we doen als man en vrouw, dus als je nog wil, wil ik graag met je trouwen'', zei hij kalmpjes. Zijn dochter Nicky barstte in huilen uit.

Koffertje

In Postcodeloterij Miljoenenjacht kiest de kandidaat een eigen koffertje uit, waar een bedrag inzit dat hij uiteindelijk mee naar huis zou kunnen nemen. Was dat bij Krijn gebeurd, dan was hij nu óók miljonair. In het koffertje met nummer 13 zat 1 miljoen euro.

Overigens is Krijn niet de enige die het bedrag op zijn bankrekening bijschrijft. Winston Gerschtanowitz ging ook bij een thuiswinnaar langs. Zij kunnen het geld goed gebruiken omdat ze 'dag en nacht' optreden als gastgezin.

Het hoogste bedrag dat ooit in het programma werd gewonnen is 1,4 miljoen euro. Die jackpot viel op 2 september 2001.

Wauw! Krijn wint 1,1 miljoen en vraagt zijn vrouw ten huwelijk in Miljoenenjacht #weddingbells #miljonair #miljoenenjacht #rtl4 Een foto die is geplaatst door AD Show (@adshownieuws) op 1 Oct 2017 om 12:36 PDT

Volledig scherm © Roy Beusker