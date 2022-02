Miljoenenjacht nog steeds in programmaschema Talpa

De Mol legde half januari al haar werkzaamheden neer toen haar inmiddels ex-partner Jeroen Rietbergen bekende dat hij in het verleden seksuele relaties met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij The Voice of Holland. Het is niet duidelijk wanneer ze weer aan het werk gaat.

Albert Verlinde suggereerde gisteravond in Shownieuws dat Winston Gerschtanowitz mogelijk de presentatie van De Mol overneemt als ze nog niet klaar is om terug te keren. Hij viel één keer eerder voor haar in toen in 2013 de vader van De Mol overleed. De presentator is al bij het programma betrokken omdat hij vrijwel altijd bij de thuiswinnaar aanbelt.