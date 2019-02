Miljoenenjacht-verliezer Arrold mag definitief niet opnieuw spelen

De Brabantse banketbakker drukte in 2013 in het spelprogramma Miljoenenjacht op tv per ongeluk op de stopknop. Daarmee nam hij het aanbod van 125.000 euro van de ‘bank’ aan. Van den Hurk zei meteen dat hij eigenlijk had willen doorspelen. Zelfs Linda de Mol leek dat goed te vinden. Maar de jury greep in. Van den Hurk moest het doen met 125.000 euro terwijl – bleek later – hij 5 miljoen had kunnen winnen. Dat bedrag zat in de koffer die hij al had uitgekozen, maar waarvan hij nog niet wist wat erin zat.



Omdat de spelregels niet helemaal duidelijk leken te zijn over een deelnemer die per ongeluk de stopknop indrukt, vocht de Brabander aan dat Endemol hem niet had laten doorspelen. De rechter in Amsterdam oordeelde eerder al dat Endemol hem terecht uit het spel gooide. ,,Van de zenuwen de stopknop indrukken is inherent aan het spel.’’



Van den Hurk was zo teleurgesteld dat hij besloot in hoger beroep te gaan, maar ook nu komt de rechter tot dezelfde conclusie. ,,Feit is dat hij op de knop heeft gedrukt, hetgeen op basis van de regels van het spel beëindiging daarvan met zich bracht", aldus de rechter.



De Brabander baalt. ,,Ik ging er wel vanuit dat we een kans maakten, anders was ik niet zo lang doorgegaan. Dit was het laatste stapje.”