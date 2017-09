Miljoenenjacht-winnaar Arno belt live zijn ouders om hen zijn prijs te schenken

,,Zit u, of staat u? Ga maar even zitten, hier komt-ie", sluit Linda de Mol het gesprek met moeder Tineke af voordat ze de telefoon aan de Rotterdamse Arno geeft. Die probeert zijn compleet verbijsterde moeder uit te leggen dat de zojuist door hem gewonnen 623.000 euro voor haar en zijn vader zijn. ,,We hebben een heel mooi bedrag gewonnen net. Dus zeg maar tegen papa dat..."



Nog voor Arno zijn zin af kan maken reageert zijn moeder vol verbijstering. ,,Zooo, nou fantastisch zeg! Ik ben er helemaal stil van hoor." Arno besluit zijn zin niet meer verder af te maken, maar terug naar Rotterdam te gaan om haar dan daar maar persoonlijk het goede nieuws te melden.



De video van het gulle gebaar kan rekenen op heel wat bijval. Deze is al talloze keren geliket en gedeeld.