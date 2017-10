Miljoenenjachtkandidaat Krijn wint 1,1 miljoen en vraagt vriendin ten huwelijk

Krijn is al 20 jaar samen met Benita. Ze wonen in Almere met hun twee dochters, voor wie de kersverse miljonair graag een manege wil kopen. Na het winnen van de gigantische prijs richtte hij zich tot zijn vrouw, die niet in de studio aanwezig was. ,,Op zich gaat het al goed, maar nu kunnen we onze dromen en die van de kinderen verwezenlijken. Dat moeten we doen als man en vrouw, dus als je nog wil, wil ik graag met je trouwen'', zei hij kalmpjes. Zijn dochter barstte in huilen uit.