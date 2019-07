Miljoenenomzet Ster door succes Oranje Leeuwinnen

In de rust van de zondag gespeelde (en verloren) finale tegen de Verenigde Staten, betaalde een adverteerder ruim 19.000 euro voor 30 seconden zendtijd op NPO 1. ,,Er was zoveel vraag naar reclamezendtijd rond de wedstrijd van de Leeuwinnen, dat we dezelfde basisprijs konden hanteren als in een toernooi van de ‘Leeuwen’’, aldus Petra Foppes van de Stichting Ether Reclame (Ster).



De bewuste finale, uitgezonden door de NOS, was goed voor 5,5 miljoen kijkers. Deze leverde alleen al 650.000 euro van het in totaal verdiende WK-reclamegeld op. ,,Daar waar de vraag naar reclamezendtijd bij het EK in 2017 groeide per speelronde, leefde dit toernooi al vanaf de start bij adverteerders. De ochtend na het winnen van de halve finale stond de telefoon bij ons roodgloeiend. Adverteerders die nog geen zendtijd rond de finale hadden ingekocht, wilden ongeacht de prijs aanwezig zijn.’’