Miljoenenpubliek voor Mindf*ck, Topper Gezocht weinig in trek

Vierde seizoen Nieuwe Buren op komst met Anna en Benja

17 maart Nieuwe Buren krijgt een vierde seizoen met het acteurskoppel Anna Drijver en Benja Bruijning in de hoofdrollen. Dat maakte het tweetal gisteravond bekend in RTL Late Night. De opnames beginnen in het voorjaar. De serie komt in 2019 beschikbaar op Videoland.