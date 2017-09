Miljoenenpubliek voor RTL-serie Meisje van Plezier

Angela Schijf kruipt in Meisje van Plezier in de rol van Nadine van der Does. Een moeder van twee kinderen, die er alleen voor komt te staan als haar man haar inruilt voor haar halfzus. Om de eindjes aan elkaar te knopen gaat ze aan de slag als kamermeisje, maar tegelijkertijd is er de lokroep van een escortbureau.



De eerste aflevering van de reeks was gisteren te zien en opent veelbelovend. Met de 1,1 miljoen kijkers staat Meisje van Plezier op de vijfde plek van de kijkcijferlijst. Bij de makers van Heel Holland Bakt (NPO 1) is er ongetwijfeld ook reden voor taart. Naar dat programma keken 2,4 miljoen kijkers. Daarmee versloeg het Linda de Mol met Miljoenenjacht.



Na een start boven de grens van een miljoen zakte Hotel Romantiek (NPO 1) deze week net onder die magische grens: 965.000 kijkers. Arjen Lubach keerde op NPO 3 terug met Zondag met Lubach en trok daar 665.000 belangstellenden. Goed voor een elfde plaats in de kijkcijferlijst.



Top 5 best bekeken programma's:

1. Achtuurjournaal (NPO 1) - 2,5 miljoen kijkers

2. Heel Holland Bakt (NPO 1) - 2,4 miljoen kijkers

3. Studio Sport Eredivisie (NPO 1) - 2,3 miljoen kijkers

4. Miljoenenjacht (RTL 4) - 1,6 miljoen kijkers

5. Meisje van Plezier (RTL 4) - 1,1 miljoen kijkers