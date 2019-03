Miljoenenvilla Mel Gibson in Malibu te koop

Het is de tweede keer in twee jaar dat de acteur de villa te koop zet, nadat hij het in 2008 voor ruim 10 miljoen euro kocht van David Duchovny en Tea Leoni. Het pand is gebouwd in 1996 en telt 5 slaap-en badkamers en staat op een riant stuk grond.



Het huis heeft uitzicht op zowel de oceaan als op de omliggende bergen en heeft een grote familiekeuken, een master bedroom met open haard en een ruime walk-in closet. Naast het gastenverblijf in de tuin, is er een zwembad met bijbehorend poolhouse, een gym en meerdere terrassen, waaronder eentje met een ingebouwde barbecue. Wie geen zin heeft in een overvol strand, kan lekker naar het privé strand lopen. Sportievelingen kunnen een balletje slaan op de aanwezige tennisbaan.



Mel probeerde het huis in 2017 voor 15,5 miljoen euro te slijten, maar dat leverde geen koper op.