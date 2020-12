Miljuschka deelt een kus uit en Marieke proost op de liefde

Vriezen­veen­se Jenny maakt rondedans­je van opluchting: uitgescha­keld in Heel Holland Bakt

11:20 Jenny Mels kijkt met een wanhopige blik in de camera. Waarom lukt het nu opeens niet een taart te bakken? De Vriezenveense valt na de eerste uitzending af bij Heel Holland Bakt: „Ik had even een moment dat ik de tent uit wilde rennen.”