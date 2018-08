Miljuschka 'drops it like it's hot' en Miss Montreal is kapot

'Ontzettend geschrok­ken' Piet Paulusma terug op de buis

14:40 Piet Paulusma (61) heeft gisteravond weer zijn oude vertrouwde plek ingenomen in Piets Weer op SBS6. De weerman was twee weken uit de running vanwege een acute verstopping in zijn dikke darm. ,,Ik ben heel blij weer terug te zijn", zei Piet tegen Shownieuws.