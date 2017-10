Miljuschka gaat voor RTL beste chocolatier zoeken

In De Chocoladeshow gaan tien jonge getalenteerde professionals de strijd met elkaar aan. Ze worden op technisch en creatief gebied uitgedaagd om de meest uitlopende kunstwerken neer te zetten. De presentatie is in handen van Miljuschka Witzenhausen en chocoladegoeroe Hidde de Brabander jureert.



Volgens RTL is chocolade maken iets heel anders dan bakken, zo schrijven ze in een persbericht. ,,Het is een wiskundig en natuurkundig proces waarbij tijd en temperatuur cruciale factoren zijn. In De Chocoladeshow airbrushen, tempereren, modelleren en moulleren de tien talenten zich een slag in de rondte om te laten zien wat ze in huis hebben op dit gebied."



Het programma is een afvalrace. Iedere week valt één chocolatier af en in de finale strijden de overgebleven chocolatiers om de eer én de hoofdprijs: het ontwikkelen van een eigen smaak chocoladereep.