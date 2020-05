Miljuschka: Mama, ik ben nog iedere dag bang je plotseling kwijt te raken

Miljuschka, het nichtje van Willem Holleeder, heeft een onrustige jeugd gehad. Toch wist haar moeder er altijd voor te zorgen dat ze zich kon ontwikkelen, ondanks alle problematiek. Daar is de brunette haar nog iedere dag dankbaar voor. Door de omstandigheden - Miljuschka is bang dat Holleeder iemand opdracht geeft om haar moeder om het leven te brengen - kunnen de twee elkaar niet zien. ‘Dit jaar hebben veel mensen door de quarantaine ervaren hoe het is om niet naar je moeder te kunnen. Helaas zitten mijn moeder en ik al jaren in deze situatie. Maar ook daar geldt: we zitten in elkaars hart’, schrijft Miljuschka.



Door het lastige parket waar moeder en dochter in zitten, heeft Miljuschka besloten Astrid in een emotioneel bericht in het zonnetje te zetten. Maar, ze spreekt ook de angst uit dat ze bang is haar moeder te verliezen. ‘Mama je hebt me alles geleerd. Ik hou van je. Ben nog steeds bang iedere dag je plotseling kwijt te raken door de keuze die we hebben moeten maken. Maar boven alles ben ik trots op je en dankbaar voor de momenten die we delen.’