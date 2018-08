Miljuschka over haar oom Willem Holleeder: door te getuigen, zijn we klaar om te sterven

Ze is opgelucht dat haar familie eindelijk opstaat tegen de terreur die haar oom bracht. ,,Het voelt als een revolutie. Toen ik opgroeide, zag ik mijn moeder zich uit de naad werken. Ik zag een sterke vrouw die misbruikt werd door haar broer. Dat ze me vertelde wat ze van plan was, dat ze gesprekken met hem ging opnemen... op dat moment zat ik heel mijn leven te wachten.''



De verslaggever van The New Yorker was bij een bijzonder moment, een familiediner waar Astrid bij kon zijn. De voormalige advocate gaat al jaren van safehouse naar safehouse, vanwege de dreiging die uitgaat van haar broer. Miljuschka spreekt haar moeder, met wie ze erg close is, daardoor bijna alleen via Facetime. Samen in het openbaar gezien worden, is uit den boze. Want hoewel Astrid inmiddels een meester is in incognito gaan, maakt de bekendheid van Miljuschka een ontmoeting tussen hen er niet makkelijker op.