Miljuschka raakt snaar met eerlijke bikinifoto: ‘Dochter mag niet opgroeien met irreëel beeld’

‘Als ik door mijn tijdlijn scroll, zie ik de ene gefilterde en glad getrokken foto na de andere’, schreef de tv-kok bij foto’s van zichzelf in bikini, die in korte tijd tienduizenden likes verzamelden. ‘Ik maak me oprecht zorgen over wat dit met onze kids gaat doen. Steeds vaker als ik ergens ben, zie ik de eenheidsworst van fillers, wimperextentions, Nike-tekens als wenkbrauwen en kleding met grote merken erop. Er word gestreefd naar een massaal perfect beeld.’



Zulke beelden raken Miljuschka, bekende ze tegenover haar 365.000 volgers. ‘Op slechte dagen vreet het zelfs aan mij als ik al die beelden zie van perfecte dames die ook nog alles kunnen eten, want ze worden omringd door stapels pizza’s en ijs. Ik sta echt wel stevig in mijn schoenen, maar de stroom van deze foto’s maken ook mij soms onzeker. Vooral omdat je ziet dat het werkt en beloond word. Deze meiden sluiten de ene grote deal na de andere puur omdat ze er goed uitzien en bovengemiddeld bloot zichtbaar zijn.’

Army

De perfecte beelden zijn niet zonder gevaar, benadrukt Witzenhausen. ‘Ik wil niet dat mijn dochter opgroeit in een bubbel van irreëel beeld. Het summum voor de jeugd is nu beroemd en rijk te worden via social. Maar dat is vaak niet gebaseerd op talent, maar op uiterlijk - wat resulteert in een ingreepje hier en daar, dure merkkleding en Photoshop.’



De presentatrice riep haar volgers op om ook hun eerlijke foto’s te delen. ‘Zodat we weer een beetje normaliteit krijgen in het beeld’, schreef ze. Ze hoopt zo een ‘army’ aan medestanders te mobiliseren. ‘Ik weet dat ik eraan bijdraag doordat ik voor mijn werk vaak shoots heb waar ik extra mooi word gemaakt door een team’, gaf ze toe. ‘Maar it takes an army. Dat is niet reëel, niet het echte leven. Het heet showbizz, want het is show.’

