Miljuschka rekent op liquidatie: ‘Op een dag zal mijn moeder koud op straat liggen’

Het is begin 2019 als Astrid Holleeder een bericht krijgt van een vriendin, valt te lezen in het gisteren verschenen boek Familiegeheimen. Een crimineel heeft die vriendin ingelicht met de volgende boodschap: ,,Ik heb een geldbedrag gekregen om Astrid om te leggen. Het gaat ook om haar dochter. Ik heb foto’s van haar gekregen.” Het is tekenend voor de situatie waarin Miljuschka al jaren leeft.



De televisiepersoonlijkheid gaat ‘vrij nuchter’ om met de constante dreiging dat haar of haar moeder Astrid iets wordt aangedaan door oom Willem Holleeder. ,,Ik weiger om mijn leven nog langer door angst te laten vergiftigen. Of om maar half te leven. Ik leef voluit, en wil daarin ook een voorbeeld zijn voor mijn kinderen, anders heb ik sowieso al verloren", zegt ze in een openhartig tweegesprek met haar moeder in de Volkskrant.



De 33-jarige Miljuschka zegt het leven mooi te vinden, er veel waarde aan te hechten en er ook zo lang mogelijk te willen zijn voor haar twee kinderen. ,,Dus ik kijk dertig keer vaker over mijn schouder dan een ander, en overweeg zorgvuldig alles wat ik in de buitenwereld doe. Maar als dat niet genoeg is: kóm dan maar”, aldus de presentatrice, schrijfster en tv-kok.



Het schrikbewind van oom Willem en alle gebeurtenissen in haar familie hebben haar leven getekend. Miljuschka kan zich daardoor naar eigen zeggen ‘heel makkelijk uitzetten’. ,,Ik schiet in een soort mummiestand. Ik ben kennelijk zo gewend mijn emoties uit te schakelen dat ik ook nooit droom. Als dat heel soms toch gebeurt, zijn het nachtmerries. Die gaan over mijn moeder.”