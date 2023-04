Miljuschka start raadspel in evakostuum en zwangere Gaby is klaar met kritiek

met video Dit is de nieuwe miljoenen­vil­la van Peter Gillis: ‘Alleen de keuken kost al 400.000 euro’

Peter Gillis heeft een nieuw optrekje. En wat voor één. Dat de realityster van het tv-programma Massa is Kassa zijn zinnen had gezet op de villa in het buitengebied van Neerpelt was al bekend, maar nu heeft hij ook definitief de sleutels in handen. ,,Een paleisje.”