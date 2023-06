Miljuschka toont haar bloemkolen en Dries scoort met wijnproefvideo

Met video Gordon barst in tranen uit in Klassie­kers met Kleinsma: ‘Kon niet meer bieden wat ik net aan de piano deed’

Er kwamen vrijdagavond veel emoties los bij Gordon in het programma Klassiekers met Kleinsma. De presentator, die in 2016 zijn microfoon aan de wilgen hing, zong een Zuid-Afrikaanse versie van het nummer Ne me quitte pas van Jacques Brel. Na afloop hield hij het niet droog, zo zagen 534.000 kijkers. ‘Ik denk dat het ook is dat ik het gewoon bijna niet meer durfde.’