Miljuschka trots op moeder Astrid Holleeder: ‘Ook al ligt de dood op de loer’

Holleeder stond terecht als opdrachtgever van vijf liquidaties, waarbij zes doden vielen, en een mislukte moordpoging. Het vernietigende vonnis dat Holleeder gisteren opgelegd kreeg, levenslang, zorgt voor grote vreugde bij Miljuschka, het nichtje van de Amsterdamse ‘knuffelcrimineel’ en dochter van Astrid Holleeder.



‘Lieve mama, zij aan zij met jou. Zo is het altijd geweest. We stonden er samen voor en hebben het samen gered’, begint de bak-koningin haar bericht. ‘Ik respecteer al je beslissingen en bewonder je kracht om door te gaan. Kun je geen advocaat meer zijn dan word je gewoon schrijfster. Je laat me zien dat alles mogelijk is, zelfs als je niet naar buiten kunt', doelend op onder meer de bedreigingen die haar moeder Astrid en haar zus Sonja om de oren zijn gevlogen de afgelopen jaren.



Miljuschka is maar wat trots op haar moeder, die in de bestsellerJudas gedetailleerd beschrijft hoe het leven met haar broer Willem eruitzag. Astrid en Sonja, getuigen in de rechtszaak tegen hun broer, waren gisteren zelf ook aanwezig in de rechtbank. Hun strijd tegen Willem heeft de laatste jaren voor de nodige spanningen gezorgd binnen de familie, die zelfs uitmondden in doodsbedreigingen. Maar ondanks alle risico's die daaraan waren verbonden, is het volgens de presentatrice goed afgelopen. ‘Een keuze voor het leven, ook al ligt de dood op de loer. Ik hou van jou, mama.’