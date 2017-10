Miljuschka Witzenhausen heeft geen zelfmedelijden

Nick Schilder: Presenteren is een zenuwslopende bezigheid

7:54 Nick Schilder (33) maakt vanavond zijn debuut als presentator in het nieuwe SBS6-programma Keep It Cool. Het presenteren bevalt de zanger beter dan hij vooraf had gedacht. De Volendammer vond het doodeng en zenuwslopend, maar is tevreden over het resultaat.