Miljuschka wordt gestreept bruin in bikini en Rachel is nare reacties zat

VIDEO Elleboog­jes voor de prinsesjes en de koning praat bij met Streamers Duncan, Guus en Sanne

27 april Optreden voor de koning, al is het maar kort, ook voor de grootste artiesten van het land is het bijzonder. Op zijn verjaardag komt Willem-Alexander met zijn gezin bij de stallen van paleis Noordeinde rond vijf uur even kijken bij de repetities van The Streamers.