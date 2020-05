Milou en Bastiaan verliefd gekiekt en slanke Olcay is klaar voor zomer

Mijlpaal voor Qmusic: voor het eerst in bestaan marktlei­der

10:57 Een grote mijlpaal voor Qmusic: voor het eerst sinds de oprichting in 2005 is de radiozender marktleider in de commerciële doelgroep van 20 tot 49 jaar. Het marktaandeel is 16,4 procent, wat ruim een procentpunt meer is dan de nummer twee, Radio 538.