Milou verwerkt breuk met boer Bastiaan niet in Frankfurt, maar in Limburg

Boer Bastiaan en Milou hebben letterlijk afstand van elkaar genomen nadat in de kerstspecial van Boer zoekt Vrouw duidelijk werd dat ze een punt achter hun relatie hebben gezet. Verwerkt Bastiaan zijn liefdesverdriet in de Zeeuwse klei, zijn ex is naar haar familie in Limburg gevlucht.

Kijkers van de boerendatingshow reageerden vrijdag in shock toen bleek dat het jonge stel niet langer samen is. Het leek er lange tijd op dat juist Milou Rietjens, die in Frankfurt woonde en werkte, een manier had gevonden om met Bastiaan van 't Westeinde (37) een toekomst op te bouwen in Zeeland. Door de maatregelen rond het coronavirus kwam ze ‘vast te zitten’ op zijn boerderij, die ze ook haar plekje maakte door het interieur wat op te pimpen.

Direct na Kerstmis werd duidelijk dat niet zij, maar hij de relatie niet langer voor zich had gezien. ,,De liefde was en is er nog steeds, en ohhh wat had ik hiervoor willen vechten. Die liefde was me alles waard geweest!’’, aldus Milou op Instagram. Inmiddels is duidelijk dat de blondine van alle commotie bijkomt in de provincie waar ze opgroeide: Limburg. Milou komt uit Beegden, een dorpje in de buurt van Roermond. Daar probeert ze zo goed en zo kwaad als het kan afleiding te vinden van Bastiaan. ‘Truk in ut zuije’, zoals een van haar volgers op Instagram concludeert.

Vandaag genoot Milou van een ‘anderhalve meter-diner’ bij een goede vriendin, die zich opwierp als een heuse wijnconnaisseur. Het voorgerechtje - een kakelverse carpaccio - kwam van Milou's hand. ,,Mocht het niet smaken, dan zal er vast íemand zijn die m’n kookkunsten kan waarderen’’, schrijft ze, doelende op hond Bowie. Op de bijbehorende foto is een glimlachende Milou te zien.

Ook wat betreft haar carrière slaat ze een nieuwe weg in. Haar baan bij de Europese Centrale Bank zit erop, waardoor ze niet langer in Frankfurt hoeft te zijn. Vanachter een computerscherm in haar geïmproviseerde ‘thuiskantoor’ bij, vermoedelijk, haar ouders thuis, nam ze afscheid van haar collega's. Hoe anders zag het er afgelopen zomer nog uit, toen Milou liet weten dat zij en Bastiaan graag in hun glazen bol keken. ,,Hoe het er in de toekomst uit gaat zien... We zijn niet zulke grote planners, maar we weten waar we naartoe willen. Ik verwacht dat we over een jaar wel fulltime voor het echie op de boerderij zitten.’’

Hoe het boer Bastiaan vergaat, is niet bekend. Hij heeft sinds de breuk nog niet van zich laten horen.

