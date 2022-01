Milouska Meulens: ‘Schaamde me zo dat ik er gewoon niet meer wilde zijn’

Almere, 1987. Milouska Meulens woont met haar twee broertjes en zusje in een opvanghuis in Almere. Haar vader is net teruggekeerd naar Curaçao, haar moeder is niet altijd in staat voor haar kinderen te zorgen. ‘Het was een soort aanleunwoning. In het hoofdhuis woonde een vrouw met haar eigen gezin, wij noemden haar tante Muriël. Zij verzorgde ons, kwam elke ochtend en avond langs. Maar die ochtend was ze laat. Het was al over elven en wij hadden honger. Als oudste ging ik de keuken in. Tante Muriël wist dat ik ongesteld was en de keuken was verboden terrein voor menstruerende meisjes. Ik liep net naar het aanrecht toen zij binnenstormde en schreeuwde: ‘Mijn keuken uit met je stinkende kut!’