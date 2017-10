Minder liveshows, meer audities in nieuwe The Voice

video Giel hackt 3FM en ergert zich aan zijn oude werkgever

12:21 De kersverse Radio Veronica-dj Giel Beelen heeft vanochtend flink van zich laten horen. In het ochtendprogramma op 3FM werd het nummer In your arms van Chef' Special plots onderbroken, waarna Giel te horen was om de show bij zijn nieuwe werkgever te promoten.