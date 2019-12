‘Mini-truitje’ The Voice gaat over de tong bij 1,6 miljoen kijkers

Uiteindelijk was het Alisha, die via haar vlogs een inkijkje geeft in haar leven als zangeres en psychologiestudente, die aan het kortste eind trok. ,,Anne heeft gewoon de vloer met je aangeveegd’’, oordeelde coach Anouk. Lil’ Kleine (echte naam Jorik Scholten) vond dat Alisha ‘het goed had gedaan', maar ‘Anne had het gewoon genailed'. ,,Ik heb het kapot geoefend. Dan is het gewoon klaar’’, aldus Alisha, nadat ze haar vriendinnen in de armen was gevallen.



Het is niet de eerste keer dat een kledingstuk over de tong gaat bij TVOH-fans. Twee weken geleden stonden zij voor een raadsel toen de broek van kandidate Jantien Volgers vijf keer van kleur verschoot. Het montageteam van het programma had een grap uitgehaald. ,,Net als iedereen zijn wij ook in de ban van deze broek (en eigenlijk doen we het ook wel een beetje in onze broek van het lachen)’’, liet een woordvoerder van RTL met een knipoog weten.