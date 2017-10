Minister Bijleveld kiest tóch voor kanariegeel, met 'vogelspin'

Jorritsma droeg in 1994, toen ze als minister van Verkeer en Waterstaat werd beëdigd, een wat ze noemt 'vreselijk' geel jasje. ,,Ik was overweldigd door de bizarre hoeveelheid fotografen voor me. Ik dacht: volgens mij maken ze allemaal dezelfde foto. En inderdaad: overal had ik dat vreselijke gele jasje aan. Althans, ik was zelf heel trots op mijn jasje, maar ik had er niet aan gedacht dat iets minder fels passender was geweest'', stelt ze in de krant. De tweede maal, in 1998, koos zij voor een rode combinatie. ,,Dat was een vergissing", bekent ze ruiterlijk. ,,Ik had iets veel netters voor de gelegenheid gekocht, maar dat had ik thuis laten hangen. Ik kreeg geen instructies hoe ik moest gaan staan, of hoe ik me moest kleden. Hadden ze dat maar wel gedaan."