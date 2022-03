Minister wil Andy en andere BN’ers uit gokreclames: ‘Zonde, maar wel scheef’

Niemand mocht weten van gokversla­ving Tim (26) uit Hengelo: ‘Ik heb ontiege­lijk veel gelogen’

HENGELO - Acht jaar lang was het onlinecasino zijn enige vriend. Duizenden euro’s gaf Tim (26) uit Hengelo eraan uit. Zonder dat iemand dat mocht weten. Soms won hij, veel vaker niet. Het bracht hem zo diep in de problemen, dat hij dood wilde. „Tien minuten heb ik in de berm bij het spoor gestaan… Het was de enige uitweg.” Dit is hoe hij overleefde.

31 januari