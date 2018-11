Misschien moet Emile Ratelband eens naar First Dates kijken

Black Eyed Peas ontmoeten fans in Vondelpark

11:45 The Black Eyed Peas komen vanmiddag naar VondelCS in het Vondelpark in Amsterdam. De drie rappers Will.i.am, Apl.de.ap en Taboo ontmoeten er hun fans, signeren albums en beloven ook een 'listening party' van het zevende Black Eyed Peas-album Masters Of The Sun.