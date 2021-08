Mocro Maffia en Tempation Island helpen Videoland naar 1 miljoen abonnees

Op RTL 4 zorgden De Verraders, Make Up Your Mind, Lego Masters, The Voice Of

Holland, RTL Nieuws en Married At First Sight voor meer kijkers dan in het jaar ervoor. Het marktaandeel van de belangrijkste doelgroep - de ‘boodschappers’ van 25- tot 45-jarigen - groeide van 18 procent naar 20,5 procent. Dat betekent dat iets meer dan een op de vijf op RTL 4 afstemde.