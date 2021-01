Mocro Maffia is ongekend hard, kil, rauw en daardoor erg realistisch

De meeste misdaadseries kunnen mij als verslaggever die veel schrijft over de georganiseerde misdaad eerlijk gezegd maar weinig interesseren. Vaak is het te vergezocht, te sensationeel of simpelweg niet goed genoeg om lang te boeien. Misschien is het beroepsdeformatie, maar vaak is het lastig om door de verschillen met de werkelijkheid heen te kijken. Hoe anders is dat in Mocro Maffia, gemaakt door Thijs Römer en Achmed Akkabi - tevens één van de hoofdrolspelers.