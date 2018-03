'Modehuis Rutte' nieuwste online hit Zondag met Lubach

Dat wordt smullen: Jouw Vrouw, Mijn Vrouw terug met gewone Nederlanders

25 maart Tv-producent Zodiak Nederland haalt de succesformule Jouw Vrouw, Mijn Vrouw van stal. Het bedrijf zoekt kandidaten die mee willen doen aan het programma waarin koppels een week op nette wijze aan partnerruil doen. De laatste keer dat de realityserie (bij RTL) op de buis was, was in 2015. Toen scoorde de VIP-versie van het van oorsprong Britse format riante kijkcijfers.