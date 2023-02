Modejournalist Droogendijk: ‘Met dit groene tasje geeft Amalia pit aan haar bloemetjesjurk’

Matthew McConaug­hey spreekt stem in van Elvis voor Net­flix-se­rie

De Amerikaanse acteur en Oscarwinnaar Matthew McConaughey spreekt de stem in van Elvis Presley in de actiecomedyserie Agent Elvis, meldt streamingdienst Netflix. Agent Elvis, dat in 2019 nog als Agent King werd aangekondigd, is vanaf maart dit jaar te zien.

6 februari