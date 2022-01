Modejournalist, stylist en icoon Andre Leon Talley (73) overleden

Mode-icoon, stylist en Vogue-journalist Andre Leon Talley is op 73-jarige leeftijd overleden, melden diverse Amerikaanse media, waaronder TMZ . Hij overleed in een ziekenhuis in New York. De doodsoorzaak wordt nog niet gemeld.

Talley was de eerste invloedrijke zwarte journalist in de Amerikaanse modewereld. Hij werkte lange tijd voor het blad Vogue waar hij in 1983 de leiding kreeg over de moderedactie. Vijf jaar later werd hij gepromoveerd tot creative director van het blad. Hij was de eerste zwarte man die deze invloedrijke positie bekleedde. Talley maakte zich altijd hard voor meer diversiteit in de modewereld en op de catwalk. In 2013 verliet hij het bedrijf.

Talley schreef meerdere boeken over de modewereld en was ook enige tijd als jurylid betrokken aan het programma America’s Next Top Model. Hij was bovendien te zien in een bijrolletje in de eerste Sex and the City-film. Als stylist was Talley onder meer werkzaam voor de Amerikaanse president Barack Obama en zijn vrouw Michelle.

Hij werd niet alleen in de VS gewaardeerd om zijn inzet voor diversiteit, maar ook in het buitenland. Frankrijk kende hem in 2021 nog de hoogste culturele onderscheiding toe en benoemde hem tot Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

