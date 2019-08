Model Ashley Graham in verwachting van eerste kindje

‘Vandaag, negen jaar geleden, trouwde ik met de liefde van mijn leven. Het is geweldig om die reis met mijn favoriete persoon te mogen maken’, schrijft Graham bij het bericht. Vervolgens maakt ze het babynieuws bekend: ‘Vandaag voelen we ons enorm gezegend, dankbaar en ontzettend blij dat we kunnen vieren dat ons gezin zich gaat uitbreiden. Het leven gaat nog mooier worden.’



In de video is Graham eerst alleen met de helft van haar lichaam in beeld. Niet veel later verschijnt ze volledig in beeld, waardoor haar babybuikje goed te zien is. ,,Surprise’’, roept ze uit.



Graham sierde onder meer de cover van Harper’s Bazaar en Sports Illustrated. Daarnaast werkte ze mee aan campagnes voor Bloomingdale’s en Target. De brunette zet zich regelmatig in voor body positivity en steekt niet onder stoelen of banken hoe ze daarover denkt. Ze plaatst regelmatig foto’s op Instagram waarop haar oneffenheden goed te zien zijn. Voor de nieuwe collectie van Swimsuits For All werden haar foto’s nauwelijks bewerkt.