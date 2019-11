Model en acteur Godfrey Gao (35) overleden na tv-opnames

Godfrey Gao is in 1984 geboren in Taiwan, maar groeide op in Vancouver (Canada). Hij keerde in 2004 terug naar Taiwan om als model te gaan werken. Hij werd het eerste Aziatische model voor Louis Vuitton en verscheen als acteur in diverse films. Een bekende rol van hem is die van Magnus Bone in de Hollywoodfilm The Mortal Instruments: City of Bones, die in 2013 uitkwam.



Volgens Chinese media hoorde iemand in het publiek Gao nog roepen 'ik kan niet doorgaan', voor hij op de grond viel. Hij werd aanvankelijk gereanimeerd, maar artsen in het ziekenhuis in de Chinese stad Ningbo konden weinig meer voor hem doen. Zijn management heeft zijn dood bevestigd op sociale media. In de verklaring bedankt het management ‘alle fans die van Godfrey hielden’.