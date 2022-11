Modemerk Balenciaga verwijdert foto’s van meisjes met ‘bondagebeertjes’ na bakken kritiek

Het luxe modemerk Balenciaga krijgt bakken met kritiek na het uitbrengen van de nieuwste reclamecampagne. Op de beelden, die te zien waren op de website en sociale media van het merk maar inmiddels zijn weggehaald, staan kinderen met teddyberen in bondagekleding. Daarnaast zitten er gruwelijke details verstopt in de foto’s.

De foto’s van de minderjarige kinderen maakten deel uit van een grotere collectie foto’s die sinds 16 november verschenen op de Instagrampagina van het merk. Op één afbeelding is een klein meisje te zien dat een T-shirt van het merk draagt, terwijl ze een riem vasthoudt die vastzit aan een witte knuffelbeer met een zogenaamde chokerketting met hangslot. Op een andere foto houdt een meisje een paars pluchen dier vast, dat bdsm-kleding aan lijkt te hebben.

Op Twitter uiten veel mensen kritiek op het modemerk. ‘Beangstigend hoeveel volwassenen hierbij betrokken moeten zijn geweest’, schrijft iemand. ‘Ouders, fotografen, creative directors, copywriters, medewerkers van ontwerpbureaus, producenten, managers, adverteerders... en geen van hen dacht: wacht even?’ gaat het verder. Iemand anders tweet: ‘Typisch Balenciaga. Ze willen shockeren om aandacht te krijgen voor hun te dure rotzooi. Het lijkt haast een sociaal experiment.’

Tekst gaat verder na de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Seksueel misbruik

Niet alleen de foto’s van de meisjes zorgden voor verbazing. In andere foto’s bleken gruwelijke details verstopt te zitten. Onderaan de website stond een foto van de ‘Hourglass Bag’, met een stapel papieren eronder. Eén van die papieren was een gerechtelijk document waarin werd verwezen naar de rechtszaak van Ashcroft vs Free Speech Coalition, de rechtszaak die virtuele/nepbeelden en video’s van seksueel misbruik van kinderen legaal maakte in de Verenigde Staten.

Stichting Free A Girl Nederland is geschrokken van de campagne en roept De Bijenkorf, het warenhuis dat spullen van het merk in Nederland verkoopt, in de comments op om Balenciaga te boycotten. Het statement van Free A Girl luidt: ‘Het biljoenenmerk Balenciaga draagt bij aan de seksuele verheerlijking van jonge kinderen. Dit is geen ‘edgy’-pr. Dit is verschrikkelijk en zorgwekkend. Dit is crimineel.’

Balenciaga heeft vandaag, na alle kritiek, een statement naar buiten gebracht op Instagram: ‘We bieden onze oprechte excuses aan voor elke belediging die onze feestdagencampagne zou kunnen hebben veroorzaakt. Onze ‘Plush Bear Bags’ hadden niet gepresenteerd mogen worden met kinderen in deze campagne. We hebben de campagne meteen verwijderd van alle platforms.’ De foto’s zijn sindsdien weggehaald en het is ook niet meer mogelijk om te reageren op andere content van het merk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: