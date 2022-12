Modeontwerpster Vivienne Westwood (81) overleden

Westwood overleed vredig in haar huis in Clapham, in het zuiden van Londen, met haar familie aan haar zijde. ‘De wereld heeft mensen zoals Vivienne nodig om alles ten goede te veranderen’, schrijft het modehuis op Twitter.

‘Ik zal verdergaan met Vivienne in mijn hart’, laat Westwoods echtgenoot en creatieve partner Andreas Kronthaler weten. ‘We hebben tot het laatste moment gewerkt en ze heeft me genoeg dingen nagelaten om mee door te gaan.’

Punk

Westwood maakte in de jaren zeventig naam als de ontwerpster van het punktijdperk en groeide uit tot een van de meest vooraanstaande Britse ontwerpers. Ze stond vooral bekend om het combineren van geestig-bizarre wijze met traditionele elementen. In 1971 maakte Westwood haar eerste mode-statement door zich een wit stekelkapsel aan te meten - een haarstijl die later zal uitgroeien tot een van de iconen van de punk.

Haar aparte en grootse ontwerpen werden door vele sterren gedragen. Zo was ze onder meer verantwoordelijk voor de outfit die prinses Eugenie aanhad op de bruiloft van prins William in 2011. Ook de beroemde grote hoed van Pharrell Williams tijdens de Grammy’s in 2014, die zelfs een eigen Twitter-account kreeg, was van haar hand. In de eerste Sex and the City-film uit 2008 is een bruidsjurk van Westwood te zien.

Modespecialist Josine Droogendijk heeft bewondering voor de manier waarop Westwood haar kleding combineerde. ,,Ik zie Westwood niet alleen als één van de grondleggers van de punk-stroming, maar ik moet bij haar vooral denken aan hoe ze traditionele, eeuwenoude kleding combineerde’’, vertelt ze aan deze site. ,,Denk aan een corset met een ruiten rok. Maar daar moest natuurlijk iets mee gebeuren. Die rok was dan heel kort, of iets dergelijks. Zij zocht altijd de grenzen op en verlegde ze, vaak op een geestige manier. Bij de Britse modewereld ben je vaak geneigd om aan klassieke, conservatieve merken te denken. Maar Westwood was allesbehalve tuttig.’’

Hoewel Westwood aanvankelijk koos voor een carrière in het onderwijs, werd ze later wereldberoemd door tegen schenen in de modewereld te schoppen. ,,Ik werd het omdat ik het kon”, verklaarde ze vaak in interviews.

