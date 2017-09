'Modeprijs voor koningspaar dik verdiend, hele wereld ziet dit'

Het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair maakte eerder vandaag de best geklede paren ter wereld bekend. Willem-Alexander en Máxima worden in één adem genoemd met het Franse presidentspaar Emmanuel en Brigitte Macron en Barack en Michelle Obama.



,,Dat is best opvallend'', constateert Droogendijk. ,,Koningin Máxima kwam eerder in de lijst voor, maar nooit samen met de koning.'' Ze heeft wel een idee waarom de Nederlandse royals het zo ver schopten. De redactie van het tijdschrift prijst het koningspaar specifiek om een bezoek van president Filipe Nyusi van Mozambique in mei, waarbij de koning een donkerblauw pak met krijtstreep droeg. Máxima ging toen voor een blauwe japon met klokmouwen van de Servische ontwerpster Roksanda. ,,Willem-Alexander staat bekend om zijn donkerblauwe pakken. Dat werkt goed; het staat voor vertrouwen. Gecombineerd met Máxima's flair, zijn ze de perfecte combinatie. En dat is ze in Amerika ook opgevallen. De hele wereld ziet dit.''