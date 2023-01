Modest Mouse-drummer Jeremiah Green (45) overleden op oudejaarsavond

“Er is geen manier om dit te verzachten: vandaag zijn we onze dierbare vriend Jeremiah verloren”, schrijven de bandleden. “Hij ging liggen om uit te rusten en doofde uit. Ik zou nu graag een aantal mooie woorden willen zeggen, maar het is gewoon niet het moment. Die komen later, en van veel mensen.”

De bandleden van Green schrijven enorm van de drummer te houden. “Waardeer alsjeblieft alle liefde die je geeft, krijgt, hebt gegeven en zal krijgen.”

Modest Mouse bestaat sinds 1993, maar brak pas door in 2004. Dat deed de band met het vierde album Good News for People Who Love Bad News. Ze scoorden daarmee ook een hitje, Float On.

