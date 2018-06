Moeder Albert Verlinde overleden

Bert Verlinde overleed op 85-jarige leeftijd. Henny was twee jaar jonger. Verlinde liet vorige maand los dat zijn moeder qua gezondheid 'ook niet goed' ging. ,,Het is een nieuw moment, een nieuwe fase in je leven. De paraplu die je altijd had, waardoor je toch een soort kind blijft, verdwijnt dan. Het is alsof je het nu echt zelf moet doen, terwijl ik toch ook al 57 ben'', liet hij los tegen het AD. Over het verlies van zijn vader zei hij: ,,Ik dacht vroeger altijd: dat overleef ik niet. Maar we hebben het voorrecht gehad om met hem naar het einde toe te leven. Hij is niet lang ziek geweest. Was op. En is 85 jaar geworden, een prachtige leeftijd. We hebben afscheid genomen met het hele gezin. Het was goed zo.”