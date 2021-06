Moeder Beyoncé gaat in op ‘angststoornis’ dochter: ‘Hou erover op!’

‘Als je van iemand houdt, dan wil je diegene graag aanraken’, schrijft Tina op Instagram bij een collage van foto’s waarop te zien is dat Jay-Z zijn hand op het been van Beyoncé legt. Ze vindt het ‘komisch’ dat mensen denken dat Jay-Z alleen maar zijn handen op haar benen zou leggen, omdat ze angstig is. ‘Jullie maken van iets gezonds en moois iets wat het totaal niet is. Hou daarmee op!’ De moeder van de wereldberoemde popster raadt de critici aan zelf elkaar ook wat vaker aan te raken. ‘Door aanraking blijf je verbonden met elkaar.’



Beyoncé en Jay-Z bezochten afgelopen weekend een basketbalwedstrijd van de Brooklyn Nets in het Barclays Center. Daar werd een foto gemaakt van de twee waarop Jay-Z zijn hand op het been van zijn vrouw liet rusten. Daarop reageerden verschillende fans dat hij dit vaker doet vanwege de sociale angststoornis die Beyoncé zou hebben.